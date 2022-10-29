Долар знову просяде? Експерт розповів, з чим це пов'язано

Поки що долар має доволі оптимістичні зміни, але найближчим часом і це може змінитися

Останніми тижнями українці могли помітити тенденцію укріплення курсу долара на валютному ринку. Однак радіти ще зарано — хоча до кінця року амеркианська валюта може мати доволі гарні показники, але потім коливання можуть продовжитися, і курс знову зросте.

Про це розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян в коментарі для видання "UBR.ua". За його словами, стабільність на фінансовому ринку насамперед забезпечується допомогою від міжнародних партнерів України, тож до кінця року курс валют буде доволі впевненим.

"Прогноз щодо курсу долара США до кінця року в Україні є помірно оптимістичним. Ми не чекаємо на різку девальвацію, а чекаємо на стабільність коливання курсу поблизу рівня 40-43 гривні за долар США", — розповів аналітик.

Крім того, він вважає, що зміцнення гривні, яке розпочалося наприкінці жовтня до 39 грн за долар, може закінчитися її падінням через те, що люди знову купуватимуть іноземну валюту. Зниження курсу стане приводом для розхитування спекулятивного ринку. Проте, якщо продовжуватимуться інвестиції у долар у довгостроковій перспективі, то це може бути вигідно особливо на тлі війни.

На суботу, 29 жовтня, Національний банк України встановив курс американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Курс зріс на 0 коп. Придбати валюту на чорному ринку можна за 39,55 грн, продати — за 39,7 грн.

Курс євро становить 36,73 грн. Купити європейську валюту на чорному ринку можна за 38,75 грн, продати — за 39,04 грн.

Курс валют 29 жовтня в Україні

Курс долара в банках 29 жовтня

Курс євро в банках 29 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Нацбанку розповіли, як буде стримуватися зростання курсу долара в листопаді і наскільки він може змінитися.