Долар укріплюється: чого слід очікувати від курсу найближчим часом

Велике значення в економіці України зараз відіграють країни-партнери

Останнім часом курс іноземних валют по відношенню до гривні починає стабілізуватися, тож важко зрозуміти, втримає гривня свої позиції чи знову кардинально злетить. Вважається, що поки що на валютному ринку буде зберігатися спокій і навіть деякі покращення.

Про це розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов у коментарі виданню "Delo.ua". Як зазначається, завдяки допомозі західних партнерів знижуються обсяги емісії гривні, що підтримує її курс до іноземних валют. Саме через це вже кілька місяців практично не спостерігається її девальвації, а в останній тиждень жовтня помічена навіть деяка ревальвація.

"НБУ зробив низку кроків щодо зміцнення гривні на валютному ринку. У рамках заходів Нацбанку було забезпечено готівкою банківські обмінні пункти, обмежено операції спекулянтів та запропоновано депозити з можливістю купівлі доларів та євро за офіційним курсом", – нагадав Гойлов.

Крім того, на міжбанку регулятор активно продає іноземні валюти комерційним банкам. Усе це спричинило зміцнення української національної валюти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економічний експерт Олександр Охріменко пояснив, що може обрушити національну валюту або навпаки — її укріпити.