Доллар укрепляется: чего следует ожидать от курса в ближайшее время

Большое значение в экономике Украины сейчас играют страны-партнеры

В последнее время курс иностранных валют по отношению к гривне начинает стабилизироваться, поэтому трудно понять, удержит ли гривна свои позиции или снова кардинально взлетит. Считается, что пока на валютном рынке будет сохраняться спокойствие и даже некоторые улучшения.

Об этом рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов в комментарии "Delo.ua". Как отмечается, благодаря помощи западных партнеров снижаются объемы эмиссии гривны, что поддерживает ее курс к иностранным валютам. Именно поэтому уже несколько месяцев практически не наблюдается ее девальвации, а в последнюю неделю октября замечена даже некоторая ревальвация.

"НБУ сделал ряд шагов по укреплению гривны на валютном рынке. В рамках мероприятий Нацбанка были обеспечены наличными банковские обменные пункты, ограничены операции спекулянтов и предложены депозиты с возможностью покупки долларов и евро по официальному курсу", — напомнил Гойлов.

Кроме того, на межбанке регулятор активно продает иностранные валюты коммерческим банкам. Все это повлекло за собой укрепление украинской национальной валюты.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономический эксперт Александр Охрименко объяснил, что может обрушить национальную валюту или наоборот – ее укрепить.