Укр

Курс доллара в ноябре – эксперт рассказал, что его может обрушить

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Курс доллара будет зависеть от внешней политики
Курс доллара будет зависеть от внешней политики. Фото fbc.ua

Эксперт объяснил, что может обрушить гривну или наоборот, девальвировать доллар

Хотя курс доллара на черном рынке в Украине продолжает падать и опустился уже до 39,55-39,70 грн., эксперты не советуют ожидать резкого изменения курса, который, правда, возможен, но все же маловероятен.

Такое мнение "Телеграфу" высказал экономический эксперт Александр Охрименко, по словам которого все объективные обстоятельства говорят в пользу ползучей ревальвации гривны и падения курса доллара.

В то же время, остались некоторые факторы, которые могут изменить ситуацию и привести к росту курса доллара или его более резкому падению, например, ниже 39 гривен. Правда, эти факторы весьма субъективны, маловероятны и лежат, скорее, в плоскости психологии.

"Допустим, сверхуспешное наступление ВСУ и освобождение Херсона могут вселить в людей уверенность и на этой волне курс доллара может резко упасть. С другой стороны, если, допустим, случится отмена зерновой сделки, на волне паники курс доллара может резко вырасти. В обоих случаях случится резкое изменение, оно будет кратковременным и только из-за человеческой психологии, но оно будет", — подчеркнул эксперт.

В то же время, банкиры считают, что до конца года курс доллара неминуемо вырастет, правда, его рост будет плавным и небольшим, всего 2-3% или 0,8-1,2 грн.

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#Гривна #Доллар #Курс доллара