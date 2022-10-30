Курс доллара в ноябре – эксперт рассказал, что его может обрушить

Эксперт объяснил, что может обрушить гривну или наоборот, девальвировать доллар

Хотя курс доллара на черном рынке в Украине продолжает падать и опустился уже до 39,55-39,70 грн., эксперты не советуют ожидать резкого изменения курса, который, правда, возможен, но все же маловероятен.

Такое мнение "Телеграфу" высказал экономический эксперт Александр Охрименко, по словам которого все объективные обстоятельства говорят в пользу ползучей ревальвации гривны и падения курса доллара.

В то же время, остались некоторые факторы, которые могут изменить ситуацию и привести к росту курса доллара или его более резкому падению, например, ниже 39 гривен. Правда, эти факторы весьма субъективны, маловероятны и лежат, скорее, в плоскости психологии.

"Допустим, сверхуспешное наступление ВСУ и освобождение Херсона могут вселить в людей уверенность и на этой волне курс доллара может резко упасть. С другой стороны, если, допустим, случится отмена зерновой сделки, на волне паники курс доллара может резко вырасти. В обоих случаях случится резкое изменение, оно будет кратковременным и только из-за человеческой психологии, но оно будет", — подчеркнул эксперт.

В то же время, банкиры считают, что до конца года курс доллара неминуемо вырастет, правда, его рост будет плавным и небольшим, всего 2-3% или 0,8-1,2 грн.