Курс доллара на черном рынке падает: что происходит в обменниках Украины

В украинских обменниках доллар падает в цене

В Украине в последние дни цены на валюту постепенно начали ползти вниз. На сегодняшний день наличная валюта колеблется в цене от 39,70 до 40 гривен за доллар.

По словам советника председателя правления "Кредит-инвест-банка" Василия Невмержицкого, укреплению гривни по отношению к американской валюте поспособствовало то, что украинцы начали продавать валюту, которую покупали для размещения на 3-месячных депозитах в банках.

В то же время, кроме наличного, банковский курс в Украине также начал ползти вниз, снизившись на 30-35 копеек.

"С нынешнего дня начали заканчиваться 3-месячные валютные депозиты. Это те, которые были куплены на 50 тысяч гривен по курсу межбанка. Я так понимаю, народ побежал эту валюту продавать обменникам. Динамика укрепления курса по всей Украине. И уже не жалуются, что нет банкноты доллара США в кассах банков", – объяснил он.

По словам Невмержицкого, финансовый инструмент начал свою работу в Украине еще в июле. Именно он позволяет вложить безналичную гривну в валютные депозиты. Да, украинцы могут купить безналичную валюту и сразу положить ее на депозит от 3 месяцев, после чего снять уже в виде наличной валюты. Именно в конце октября истек срок первых июльских депозитов.

Ранее Телеграф сообщал, чего украинцам ждать от цен на валюту уже до конца текущей недели.

Также напомним, что курс доллара будет падать, но возможен и резкий рост.