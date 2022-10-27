Курс долара на чорному ринку падає: що відбувається в обмінниках України

В українських обмінниках долар падає в ціні

В Україні останніми днями ціни на валюту поступово почали повзти донизу. Станом на сьогоднішній день готівкова валюта коливається в ціні від 39,70 до 40 гривень за долар.

За словами радника голови правління "Кредит-інвест-банку" Василя Невмержицького, зміцненню гривні відносно американської валюти посприяло те, що українці почали продавати валюту, яку купували для розміщення на 3-місячних депозитах у банках.

Водночас, крім готівкового, банківський курс в Україні також почав повзти донизу, зменшившись на 30-35 копійок.

"Із нинішнього дня почали закінчуватись 3-місячні валютні депозити. Це ті, які були куплені на 50 тисяч гривень за курсом міжбанку. Я так розумію, народ побіг цю валюту продавати обмінникам. Динаміка зміцнення курсу по всій Україні. І вже не скаржаться, що немає банкноти долара США у касах банків", – пояснив він.

За словами Невмержицького, фінансовий інструмент почав свою роботу в Україні ще у липні. Саме він дозволяє вкласти безготівкову гривню у валютні депозити. Так, українці можуть купити безготівкову валюту та одразу покласти її на депозит від 3 місяців, після чого зняти вже у вигляді готівкової валюти. Саме наприкінці жовтня минув термін перших таких липневих депозитів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого українцям чекати від цін на валюту вже до кінця поточного тижня.

Також нагадаємо, що курс долара падатиме, але можливе і різке зростання.