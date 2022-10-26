Курс стабілізувався: що буде з доларом в Україні цього тижня

На готівковому ринку долар зберігає стабільність

Готівковий курс долара наблизився до 39 гривень. На такому ж рівні долар перебував ще у серпні цього року. Чи варто очікувати на зміни цього тижня

26 жовтня, за даними Мінфін, у банках України готівковий курс долара становить 39,40. Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько зазначає, що на готівковому ринку зараз спостерігається стабільність, повідомляє 24 канал. Про це говорить розрив між курсом купівлі та курсом продажів. Він скоротився до 10-11 копійок.

На цей момент в обмінниках долар купують у середньому по 39,30 грн., а продають по 40,21 грн. Щодо євро, то купівля — 38,17 грн, а продаж — 39,37 грн.

Згідно з прогнозами, цього тижня готівковий курс долара суттєво не зазнає змін, якщо загальна ситуація не погіршиться. Таким чином, він залишатиметься у коридорі 39,9 – 40,8 грн за долар.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що курс долара падатиме, але можливе і різке зростання. Економічний експерт назвав умови.

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