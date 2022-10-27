Долар на чорному ринку не зупиняє падіння: чого чекати від цін на валюту до кінця року

Упродовж двох наступних місяців долар демонструватиме відносну стабільність

Останніми днями, попри перестороги експертів щодо ймовірного різкого стрибка готівкової американської валюти в Україні до позначки у 45 гривень, долар все ж повернувся до здешевшання. Проте тривалим воно буде навряд чи, але й несприятливий прогноз також, вочевидь, не справдиться.

Як пише видання "PRO Гроші", посилаюсь на слова фінансового аналітика Олексія Куща, до нового, 2023 року, курс долара в українських обмінниках буде більш менш стабільним і до позначок у понад 42-43 гривні дорожчати не буде.

"Цьому сприятиме міжнародна фінансова допомога від західних країн. І понад 42-43 грн за долар курс не буде. Міжнародна допомога, яка надається в доларах та євро, стабілізує валютні резерви Нацбанку і, відповідно, внутрішній валютний ринок. Тому в принципі девальвація ще буде, але повільна", — пояснив він.

За словами експерта, перейматися зараз українцям не варто, адже різких рухів на валютному ринку не очікується. Не буде якихось різких рухів.

Що стосується щоденної ситуації в українських обмінниках, то американська валюта й дійсно припинила своє зростання. Ба більше, останніми днями спостерігається повільне, але впевнене здешевшання. Зокрема, за даними фінансового порталу "Мінфін", у четвер, 27 жовтня, під час купівлі долар обійдеться у 39,80 гривень, що на 5 копійок менше, аніж у середу. Що стосується продажу, то ціна впала до 40 гривень, у порівнянні з минулоденними 40,05 гривень.

"Чорний" євро сьогодні коштуватиме 39,90 гривень під час купівлі, водночас продаж вартуватиме 39,40 гривень.

пРаніше "Телеграф" повідомляв, що на думку економічного експерта Германа Марченко буде з готівковою американською валютою до кінця 2022 року.

Також нагадаємо, за яких умов американський долар просідатиме в ціні на валютному ринку України.