Курс долара падатиме, але можливе і різке зростання – експерт назвав умови

Курс, як і раніше, дуже чутливий до зовнішніх подій

Хоча навіть після війни курсу долара прогнозують подорожчання, вже у листопаді гривня може серйозно відвоювати свої позиції, тож на чорному ринку за долар даватимуть менше 40 гривень.

Таку думку висловив економічний експерт Олександр Охріменко, який підкреслив, що всі об’єктивні обставини говорять на користь повзучої ревальвації гривні та падіння курсу долара.

Водночас є деякі фактори, які можуть змінити ситуацію та призвести до зростання курсу долара або його різкішого падіння, наприклад, нижче 39 гривень. Щоправда ці чинники дуже суб’єктивні, малоймовірні і лежать скоріш у площині психології.

"Припустимо, надуспішний наступ ЗСУ та звільнення Херсона можуть вселити у людей впевненість і на цій хвилі курс долара може різко впасти. З іншого боку, якщо, припустимо, відбудеться скасування зернової угоди, на хвилі паніки курс долара може різко зрости. В обох випадках трапиться різка зміна, вона буде короткочасною і лише через людську психологію, але вона буде", — підкреслив експерт.

Водночас банкіри вважають, що до кінця року курс долара неминуче зросте, правда, його зростання буде плавним і невеликим, лише 2-3% або 0,8-1,2 грн.