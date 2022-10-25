Курс доллара будет падать, но возможен и резкий рост – эксперт назвал условия

Курс по-прежнему очень чуток к внешним событиям

Хотя даже после войны курсу доллара прогнозируют подорожание, уже в ноябре гривна может серьезно отвоевать свои позиции, так что на черном рынке за доллар будут давать меньше 40 гривен.

Такое мнение высказал "Телеграфу" экономический эксперт Александр Охрименко, подчеркнувший, что все объективные обстоятельства говорят в пользу ползучей ревальвации гривны и падения курса доллара.

В то же время есть некоторые факторы, которые могут изменить ситуацию и привести к росту курса доллара или его более резкому падению, например, ниже 39 гривен. Правда, эти факторы весьма субъективны, маловероятны и лежат, скорее, в плоскости психологии.

"Допустим, сверхуспешное наступление ВСУ и освобождение Херсона могут вселить в людей уверенность и на этой волне курс доллара может резко упасть. С другой стороны, если, допустим, случится отмена зерновой сделки, на волне паники курс доллара может резко вырасти. В обоих случаях случится резкое изменение, оно будет кратковременным и только из-за человеческой психологии, но оно будет", — подчеркнул эксперт.

В то же время банкиры считают, что до конца года курс доллара неминуемо вырастет, правда его рост будет плавным и небольшим, всего 2-3% или 0,8-1,2 грн.