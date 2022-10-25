Доллар еще подорожает? Украинцам рассказали, что будет с курсом

Решение экономических проблем требует времени и подготовки

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину курс иностранных валют значительно вырос. Экономическая ситуация довольно сложная и вряд ли в ближайшее время можно ожидать облегчения на валютном рынке страны. Даже если скоро война завершится.

Об этом рассказал преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан для издания "НВ". По его словам, если победа положит конец бомбардировкам, воздушным и энергетическим тревогам, то ситуация в украинской экономике вряд ли моментально быстро изменится к лучшему.

"Победа на финансово-экономических фронтах требует времени, подготовки и, прежде всего, образованного профессионализма и системного труда всех звеньев власти, а с этим у нас традиционно проблемы. Начинать нужно было уже очень давно, но, кажется, не начали до сих пор, а если что и происходит, то чаще заканчивается пустыми разговорами или громким скандалом, но не результатом", — подчеркивает Компан.

Кроме того, он считает, что власти страны обеспокоены негативными процессами в экономике и думают, как приостановить инфляцию и уберечь гривну от обесценения. Первый и, по его мнению, удачный шаг в этом направлении был сделан руководством НБУ еще в начале войны, когда ставку подняли до 25%.

Во вторник, 25 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс валюты США вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 35,96 грн/евро. Он вырос на 32 коп.

Курс валют в Украине 25 октября

Курс доллара в банках Украины 25 октября

Курс евро в банках Украины 25 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько назвала главную причину колебания американской валюты на рынке.