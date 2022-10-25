Долар ще подорожчає? Українцям розповіли, що буде з курсом
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Вирішення економічних проблем потребуватиме часу і значної підготовки
У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україні курс іноземних валют значно виріс. Економічна ситуація доволі важка і навряд чи найближчим часом можна очікувати полегшення на валютному ринку країни. Навіть, якщо скоро війна завершиться.
Про це розповів викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан для видання "НВ". За його словами, якщо перемога покладе кінець бомбардуванням, повітряним та енергетичним тривогам, то ситуація в українській економіці навряд чи моментально швидко зміниться на краще.
"Перемога на фінансово-економічних фронтах потребує часу, підготовки та, насамперед, освіченого професіоналізму і системної праці всіх ланок влади, а з цим у нас традиційно проблеми. Починати потрібно було вже дуже давно, але, здається, не розпочали ще й досі, а якщо щось і діється, то частіше закінчується пустими розмовами або гучним скандалом, та не результатом", — підкреслює Компан.
Крім того, він вважає, що влада країни переймається негативними процесами в економіці і думає, як призупинити інфляцію і вберегти гривню від знецінення. Перший і, на його погляд, вдалий крок в цьому напрямку було зроблено керівництвом НБУ ще на початку війни, коли ставку підняли до 25%.
На вівторок, 25 жовтня, Національный банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. Курс валюти США виріс на 0 коп.
Курс євро встановлений на рівні 35,96 грн за євро. Він виріс на 32 коп.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько назвала головну причину коливання американської валюти на ринку.