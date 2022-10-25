Долар ще подорожчає? Українцям розповіли, що буде з курсом

Вирішення економічних проблем потребуватиме часу і значної підготовки

У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україні курс іноземних валют значно виріс. Економічна ситуація доволі важка і навряд чи найближчим часом можна очікувати полегшення на валютному ринку країни. Навіть, якщо скоро війна завершиться.

Про це розповів викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан для видання "НВ". За його словами, якщо перемога покладе кінець бомбардуванням, повітряним та енергетичним тривогам, то ситуація в українській економіці навряд чи моментально швидко зміниться на краще.

"Перемога на фінансово-економічних фронтах потребує часу, підготовки та, насамперед, освіченого професіоналізму і системної праці всіх ланок влади, а з цим у нас традиційно проблеми. Починати потрібно було вже дуже давно, але, здається, не розпочали ще й досі, а якщо щось і діється, то частіше закінчується пустими розмовами або гучним скандалом, та не результатом", — підкреслює Компан.

Крім того, він вважає, що влада країни переймається негативними процесами в економіці і думає, як призупинити інфляцію і вберегти гривню від знецінення. Перший і, на його погляд, вдалий крок в цьому напрямку було зроблено керівництвом НБУ ще на початку війни, коли ставку підняли до 25%.

На вівторок, 25 жовтня, Національный банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. Курс валюти США виріс на 0 коп.

Курс євро встановлений на рівні 35,96 грн за євро. Він виріс на 32 коп.

Курс валют в Україні 25 жовтня

Курс долара в банках України 25 жовтня

Курс євро в банках України 25 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько назвала головну причину коливання американської валюти на ринку.