Курс декабря – рост неминуем, считают банкиры

До декабря доллар будет прогнозируемым

Хотя пока курсу доллара прогнозируют стабильность, гривна будет неминуемо девальвировать, считают в украинских банках.

Так, как рассказал "Телеграфу" Герман Марченко, директор департамента казначейства АО "Коммерческий Индустриальный Банк", курс доллара до декабря будет прогнозируемым, а его рост может составить не более 2-3%, то есть 0,8-1,2 грн. Правда, это возможно лишь при выполнении ряда условий.

"Это сдерживание агрессора от новых масштабных захватнических действий, принятие сбалансированного бюджета на 2023-й год, активная финансовая помощь международных партнеров Украины, сбалансированная политика НБУ на рынке ценных бумаг", — уточнил эксперт.

Также в пользу незначительной девальвации гривни говорят:

ослабление инфляции, которая по итогам сентября составила 1,3-1,5%, что в 1,5 раза меньше прогнозируемой;

сокращение разрыва между спросом и предложением на иностранную валюту после увеличения лимита для банковских операций до 100 тыс. грн и внедрения банками новой услуги – покупки долларов с их последующим размещением на депозитах;

донорские вливания в экономику страны со стороны партнеров;

успехи ВСУ, которые успокаивают население.

В то же время есть мнение, что в ноябре курс доллара может и упасть, в самом пиковом случае почти до уровня официального в 36,57 грн.