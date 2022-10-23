Курс грудня – зростання неминуче, вважають банкіри

До грудня долар буде прогнозованим

Хоча поки що курсу долара прогнозують стабільність, гривня неминуче девальвуватиме, вважають в українських банках.

Так, як розповів "Телеграфу" Герман Марченко, директор департаменту казначейства АТ "Комерційний індустріальний банк", курс долара до грудня буде прогнозованим, а його зростання може становити не більше 2-3%, тобто 0,8-1,2 грн. Щоправда, це можливо лише за виконання низки умов.

"Це стримування агресора від нових масштабних загарбницьких дій, ухвалення збалансованого бюджету на 2023 рік, активна фінансова допомога міжнародних партнерів України, збалансована політика НБУ на ринку цінних паперів", — уточнив експерт.

Також на користь незначної девальвації гривні кажуть:

ослаблення інфляції, яка за підсумками вересня становила 1,3-1,5%, що в 1,5 раза менше за прогнозовану;

скорочення розриву між попитом та пропозицією на іноземну валюту після збільшення ліміту для банківських операцій до 100 тис. грн та запровадження банками нової послуги – купівлі доларів з їх подальшим розміщенням на депозитах;

донорські вливання в економіку країни із боку партнерів;

успіхи ЗСУ, які заспокоюють населення.

Водночас є думка, що в листопаді курс долара може і впасти, в самому піковому випадку майже до офіційного рівня в 36,57 грн.