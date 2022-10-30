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Курс долара у листопаді – експерт розповів, що його може обрушити

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Микита Синицін Микита Синицін
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Курс долара залежатиме від зовнішньої політики
Курс долара залежатиме від зовнішньої політики. Фото fbc.ua

Експерт пояснив, що може обрушити гривню чи навпаки, девальвувати долар

Хоча курс долара на чорному ринку в Україні продовжує падати і опустився вже до 39,55-39,70 грн ., експерти не радять очікувати різкої зміни курсу, який, щоправда, можливий, але все ж таки малоймовірний.

Таку думку висловив економічний експерт Олександр Охріменко, за словами якого всі об’єктивні обставини говорять на користь повзучої ревальвації гривні та падіння курсу долара.

У той же час, залишилися деякі фактори, які можуть змінити ситуацію і призвести до зростання курсу долара або його різкішого падіння, наприклад, нижче 39 гривень. Щоправда, ці чинники дуже суб’єктивні, малоймовірні і лежать, скоріш, у площині психології.

"Припустимо, надуспішний наступ ЗСУ та звільнення Херсона можуть вселити у людей впевненість і на цій хвилі курс долара може різко впасти. З іншого боку, якщо, припустімо, трапиться скасування зернової угоди, на хвилі паніки курс долара може різко зрости. В обох випадках трапиться різка зміна, вона буде короткочасною і лише через людську психологію, але вона буде", — підкреслив експерт.

У той же час, банкіри вважають, що до кінця року курс долара неминуче зросте, щоправда, його зростання буде плавним і невеликим, лише 2-3% або 0,8-1,2 грн.

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