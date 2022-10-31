Курс долара у листопаді – експерт назвав дату, коли гривня почне падати

Вже за лічені дні курс долара може знову піти вгору

Хоча кінець жовтня ознаменувався падінням курсу долара до гривні, що опустилося нижче 40 гривень до 39,5 грн за долар, вже після 2 листопада заокеанська валюта може знову зробити стрибок вгору.

Такий прогноз зробив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, пов’язуючи це із черговим засіданням Федеральної резервної системи США – аналога українського НБУ.

За словами експерта, саме 2 листопада Федрезерв США, найімовірніше, підвищить ключову ставку на 75 базисних пунктів до 3,75% — 4,00% і американська валюта від цього зміцніє.

"Хоча справа не лише у ключовій ставці ФРС. Долар США зміцнюватиметься щодо гривні ще й через наростаючі фінансово-економічні проблеми в нашій країні. Тому припустимо: НБУ найближчим часом знову почне вживати заходів, щоб знизити курс гривні, відносно дорога нацвалюта сильно б’є по українській економіці та держбюджету, і інвестори будуть обережнішими з покупкою ОВДП", — прогнозує Гончаров на своїй сторінці у Facebook.

На думку економічного експерта Олександра Охріменка, через відміну "зернового коридору", курс долара в Україні може швидко піти вгору, правда навряд чи це зростання буде тривалим.