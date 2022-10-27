Чому курс долара може зрости – голова Ради НБУ пояснив головну проблему валютного ринку

У НБУ побоюються однієї тенденції для курсу долара

Хоча курс долара на готівковому ринку продовжує падати, у НБУ вважають, що існує небезпечна тенденція, за якої заокеанська валюта може знову зрости в ціні.

Так, як пише на своїй сторінці у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, зростання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на тлі постійного попиту на неї зумовило скорочення минулого тижня обсягів чистої купівлі іноземної валюти на МВРУ клієнтами банків. Це дозволило дещо знизити обсяг чистого продажу Національним банком іноземної валюти на міжбанківському ринку, який продовжує перевищувати 0,5 млрд. доларів США на тиждень. Через це золотовалютні резерви Нацбанку продовжують падати.

Водночас у банківській системі перебувають до 380 мільярдів гривень вільних коштів, 294 з яких вкладено у депозитарні сертифікати НБУ. Наявність такої великої кількості валюти може спричинити її викид на валютний ринок з метою спекуляції, а з цим і зростання курсу долара.

Поліпшити ситуацію міг би запуск кредитування, на який пішли надлишки вільних коштів у банках, але, як показує статистика, цього практично не відбувається, кредитування сьогодні переважає в основному державне, за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

"Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних військових дій на території України за програмою склала понад 14 тисяч на загальну суму близько 57 млрд. гривень. Враховуючи пріоритетність цілей військового часу, левову частку кредитів видали банки на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі", – констатує Богдан Данилишин.

На думку експертів, ще одним фактором можливої різкої зміни курсу долара може бути глобальна зміна на фронті або в міжнародній політиці на кшталт звільнення Херсона або скасування "зернового коридору".