Почему курс доллара может вырасти – глава Совета НБУ объяснил главную проблему валютного рынка

В НБУ опасаются одной тенденции для курса доллара

Хотя курс доллара на наличном рынке продолжает падать, в НБУ считают, что существует опасная тенденция, при которой заокеанская валюта может снова вырасти в цене.

Так, как пишет на своей странице в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, рост предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее, обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки иностранной валюты на МВРУ клиентами банков. Это позволило несколько снизить объем чистой продажи Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, который, впрочем, продолжает превышать 0,5 млрд. долларов США в неделю. По этой причине золотовалютные резервы Нацбанка продолжают падать.

В то же время в банковской системе находятся до 380 миллиардов гривен свободных средств, 294 из которых вложены в депозитарные сертификаты НБУ. Наличие такого большого количества валюты может повлечь за собой ее выброс на валютный рынок с целью спекуляции, а с этим и рост курса доллара.

Улучшить ситуацию мог бы запуск кредитования, на который бы ушли излишки свободных средств в банках, но как показывает статистика, этого практически не происходит, кредитование сегодня преобладает в основном государственное, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило более 14 тысяч на общую сумму около 57 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели", — констатирует Богдан Данилишин.

По мнению экспертов еще одним фактором возможного резкого изменения курса доллара может быть глобальное изменение на фронте или в международной политике вроде освобождения Херсона или отмены "зернового коридора".