Доллар на черном рынке не останавливает падение: чего ждать от цен на валюту до конца года

В течение двух следующих месяцев доллар будет демонстрировать относительную стабильность

В последние дни, несмотря на предостережения экспертов относительно вероятного резкого скачка наличной американской валюты в Украине до отметки в 45 гривен, доллар все же вернулся к удешевлению. Однако длительным оно будет вряд ли, но и неблагоприятный прогноз тоже, очевидно, не сбудется.

Как пишет издание "PRO Деньги", ссылаюсь на слова финансового аналитика Алексея Куща, к новому, 2023 году, курс доллара в украинских обменниках будет более или менее стабильным и к отметкам более чем в 42-43 гривны дорожать не будет.

"Этому будет способствовать международная финансовая помощь от западных стран. И более 42-43 грн за доллар курс не будет. Международная помощь, которая предоставляется в долларах и евро, стабилизирует валютные резервы Нацбанка и, соответственно, внутренний валютный рынок. Поэтому в принципе девальвация еще будет, но медленно", — объяснил он.

По словам эксперта, беспокоиться сейчас украинцам не стоит, ведь резких движений на валютном рынке не ожидается. Не будет каких-то резких движений.

Что касается ежедневной ситуации в украинских обменниках, то американская валюта действительно прекратила свой рост. Более того, в последние дни наблюдается медленное, но уверенное удешевление. В частности, по данным финансового портала "Минфин", в четверг, 27 октября, при покупке доллар обойдется в 39,80 гривен, что на 5 копеек меньше, чем в среду. Что касается продажи, то цена упала до 40 гривен по сравнению с прошлыми 40,05 гривен.

"Черный" евро сегодня обойдется в 39,90 гривен при покупке, в то же время продажа будет стоить 39,40 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению экономического эксперта Германа Марченко будет с наличной американской валютой до конца 2022 года.

Также напомним, при каких условиях американский доллар будет проседать в цене на валютном рынке Украины.