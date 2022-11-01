Доллар снова начал дорожать: как уберечь деньги от колебания курса

Нацбанк предлагает гражданам новый инструмент для экономии

В настоящее время американский доллар после серьезных колебаний начал стабилизироваться. Поэтому у украинцев возникают вопросы, следует ли сейчас покупать валюту США. Считается, что это имеет смысл, поможет сэкономить деньги и будет лучше, чем держать гривны "в заначке".

Об этом рассказала заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в комментарии изданию "Вікна". По ее словам, именно благодаря иностранным дотациям удалось стабилизировать гривну на валютном рынке и выровнять ситуацию с наличным оборотом валюты.

"Если ситуация будет благоприятной, то доллар не достигнет отметки 50 грн до конца 2023 года и среднегодовая стоимость "зеленого" будет на уровне 42,2 грн за доллар", — объяснила она.

Чтобы уберечь свои деньги от колебаний обменного курса, которые могут еще произойти, Нацбанк предлагает украинцам новый инструмент — положить валюту на депозит не менее чем на шесть месяцев. Таким образом можно уберечь свои сбережения. Если же курс доллара вырастет — удастся выиграть на его прыжке.

Конечно, можно было бы хранить эти средства дома, а впоследствии точно так же продать, когда это потребуется. Впрочем, у этого депозита есть ряд преимуществ над привычной "заначкой".

"Помимо того, что это эффективный способ защиты ваших денег, валюту украинцы могут приобрести как наличным, так и безналичным способом по курсу Национального банка, а не черного рынка", — добавила Екатерина Рожкова.

На 1 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс доллара вырос на 0 коп. На чёрном рынке купить доллар можно на 38 коп. дороже, продать – на 43 коп. дороже по сравнению с прошлыми сутками.

Курс евро установлен на уровне 36,40 грн за евро. На черном рынке европейскую валюту можно купить на 30 коп. дороже, продать – на 25 коп. дороже по сравнению с 31 октября.

Курс валют в Украине 1 ноября

Курс доллара в банках Украины 1 ноября

Курс евро в банках Украины 1 ноября

Как сообщал "Телеграф" ранее, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров рассказал, когда национальная валюта снова начнет падать.