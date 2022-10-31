Курс доллара в ноябре – эксперт назвал дату, когда гривня начнет падать

Уже через считанные дни курс доллара может снова пойти вверх

Хотя конец октября ознаменовался падением курса доллара к гривне, опустившемся ниже 40 гривень до примерно 39,5 грн за доллар, уже после 2 ноября заокеанская валюта может снова сделать скачок вверх.

Такой прогноз сделал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, связывая это с очередным заседанием Федеральной резервной системы США – аналога украинского НБУ.

По словам эксперта именно 2 ноября Федрезерв США, вероятнее всего, повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 3,75% — 4,00% и американская валюты от этого окрепнет.

"Хотя дело не только в ключевой ставке ФРС. Доллар США будет укрепляться по отношению к гривне ещё и из-за нарастающих финансово-экономических проблемам в нашей стране. Поэтому предположу: НБУ в ближайшее время снова начнет предпринимать меры, чтобы снизить курс гривны, т.к. относительно дорогая нацвалюта сильно бьет по украинской экономике и госбюджету; и инвесторы будут поосторожнее с покупкой ОВГЗ", — прогнозирует Гончаров на своей странице в Facebook.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, из-за отмены "зернового коридора", курс доллара в Украине может быстро пойти вверх, правда вряд ли этот рост будет продолжительным.