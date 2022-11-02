Долар дорожчає: українцям дали прогноз курсу до кінця тижня

Найближчим часом курс може коливатися в обидві сторони

Курс долара 2 листопада у продажу в обмінниках України зріс на 20 копійок і становив 40,45 гривні. У середньому в українських банках курс готівки встановився на рівні 39,70 гривні. Експерти розповіли, що буде з доларом найближчого тижня.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько зазначила, що найближчого тижня курс перебуватиме на рівні 391 - 40 грн за долар. За її словами, масований ракетний обстріл, який на початку тижня був завданий по українським містам окупантами, трохи вплинув на котирування на готівковому ринку. Проте загалом ринок не реагує на обстріли, передає 24 канал.

За прогнозами економіста Олега Гетмана, найближчим часом курс може коливатися в обидві сторони. На це може вплинути велика кількість факторів, у тому числі й "зерновий коридор". Зараз, за словами експерта, не слід очікувати на серйозні стрибки. Безготівковий курс тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні. Курс готівковий коливатиметься від 39 до 41.

Нагадаємо, що економічний експерт Олександр Охріменко розповів, що буде з доларом у листопаді. За його словами, є причини подальшого зростання курсу.

Також видання "Телеграф" повідомляло, що українцям пояснили, від чого залежить курс долара.