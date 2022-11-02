Доллар дорожает: украинцам дали прогноз курса до конца недели

В ближайшее время курс может колебаться в обе стороны

Курс доллара 2 ноября в продаже в обменниках Украины вырос на 20 копеек и составил 40,45 гривен. В среднем в украинских банках наличный курс установился на уровне 39,70 гривны. Эксперты рассказали, что будет с долларом в ближайшую неделю.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отметила, что в ближайшую неделю курс будет находиться на уровне 39,1 — 40 грн за доллар. По её словам, массированные ракетные обстрелы, которые в начале недели была нанесена по украинским городам оккупантами, немного повлияла на котировки на наличном рынке. Однако в целом рынок не реагирует на обстрелы, передает 24 канал.

Согласно прогнозам экономиста Олега Гетмана, в ближайшее время курс может колебаться в обе стороны. На это может повлиять большое количество фактором, в том числе и "зерновой коридор". Сейчас, по словам эксперта, не следует ожидать серьезных скачков. Безналичный курс держится, как и держался на уровне 36,6 гривны. Курс наличный будет колебаться от 39 до 41.

Напомним, что экономический эксперт Александр Охрименко рассказал, что будет с долларом в ноябре. По его словам, есть причины дальнейшего роста курса.

Также издание "Телеграф" сообщало, что украинцам объяснили, от чего зависит курс доллара.