Долар знову може злетіти? Українцям розповіли про ймовірний курс у листопаді

Хвилюватися не варто, адже є як негативні, так і позитивні фактори впливу на курс

Наразі курс американської валюти укріплюється, що викликає позитивні очікування в українців. Вважається, що в листопаді гривня може серйозно відвоювати свої позиції, тож на чорному ринку за долар даватимуть навіть менше 40 гривень, але є й причини для подальшого зростання курсу.

Про це розповів економічний експерт Олександр Охріменко в коментарі "Телеграфу". За його словами, є низка факторів, які можуть змінити ситуацію та призвести до зростання курсу долара або його різкішого падіння, наприклад, нижче 39 гривень. Це, у першу чергу, пов'язано з війною, тож впливати буде і психологія.

"Припустимо, надуспішний наступ ЗСУ та звільнення Херсона можуть вселити у людей впевненість і на цій хвилі курс долара може різко впасти. З іншого боку, якщо, припустимо, відбудеться скасування зернової угоди, на хвилі паніки курс долара може різко зрости. В обох випадках трапиться різка зміна, вона буде короткочасною і лише через людську психологію, але вона буде", — розповів Охріменко.

У понеділок, 31 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Придбати валюту США можна за 39,65 грн, продати — за 39,80 грн.

Курс євро встановлено на рівні 36,73 грн за одиницю. Купити європейську валюту можна за 38,80 грн, продати — за 39,10 грн.

Курс валют в Україні 31 жовтня

Курс долара в банках України 31 жовтня

Курс євро в банках України 31 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, як може змінюватися курс валют в залежності від війни в 2023 році.