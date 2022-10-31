Доллар снова может взлететь? Украинцам рассказали о предполагаемом курсе в ноябре

Беспокоиться не стоит, ведь есть как негативные, так и положительные факторы влияния на курс

В настоящее время курс американской валюты укрепляется, что вызывает положительные ожидания у украинцев. Считается, что в ноябре гривна может серьезно отвоевать свои позиции, так что на черном рынке за доллар будут давать даже меньше 40 гривен, но есть и причины для дальнейшего роста курса.

Об этом рассказал экономический эксперт Александр Охрименко в комментарии "Телеграфу". По его словам, есть ряд факторов, которые могут изменить ситуацию и привести к росту курса доллара или его более резкому падению, например, ниже 39 гривен. Это, в первую очередь, связано с войной, так что влиять будет и психология.

"Допустим, сверхуспешное наступление ВСУ и освобождение Херсона могут вселить в людей уверенность и на этой волне курс доллара может резко упасть. С другой стороны, если, допустим, произойдет отмена зерновой сделки, на волне паники курс доллара может резко возрасти. В обоих случаях случится резкое изменение, оно будет кратковременным и только из-за человеческой психологии, но оно будет", — рассказал Охрименко.

В понедельник, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 36,56 грн/доллар. Приобрести валюту США можно за 39,65 грн., продать — за 39,80 грн.

Курс евро установлен на уровне 36,73 грн. за единицу. Купить европейскую валюту можно за 38,80 грн, продать — за 39,10 грн.

Курс валют в Украине 31 октября

Курс доллара в банках Украины 31 октября

Курс евро в банках Украины 31 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как может изменяться курс валют в зависимости от войны в 2023 году.