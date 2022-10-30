Стоит ли сейчас покупать доллары: эксперт дал ответ

Сейчас самое время для покупки доллара

Сейчас наблюдается благоприятная и стабильная ситуация для покупки долларов при долгосрочной инвестиции в наличную валюту.

Руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин считает, что для инвестирования в наличный доллар сейчас достаточно выгодное время, передает издание UBR.

"Долгосрочно – стоит вкладывать. Краткосрочно – речь идет о колебаниях день-два, не стоит, можно ожидать дальнейшего снижения", – отметил Шевчишин.

По словам финансового аналитика, росту предложения наличного доллара способствует закрытие 3-месячных валютных депозитов.

"Ведь те, кто получил сейчас доллары, будут конвертировать их обратно в гривну, продавать доллар, чтобы получить прибыль на разнице. Поэтому давление на курс сохраняется", – полагает Андрей Шевчишин.

Также эксперт дал прогноз по курсу доллара. По его мнению, доллар может достигнуть 50 гривен. Однако такая тенденция не будет долгой, потому как некоторые факторы способствуют дальнейшему ослаблению гривны.

Напомним, что сейчас банковские учреждения покупают доллар по 39,00 грн., а продают по 39,75 грн.

Также ранее новостной портал "Телеграф" писал о том, в какой валюте украинцы предпочитают делать депозиты.