Гривна или доллар – в какой валюте украинцы предпочитают делать депозиты

Какой валюте украинцы доверяют больше и предпочитают ее нести в банки

По состоянию на начало октября 2022 года около 70% новых депозитных вкладов граждане открывают в национальной валюте, причем число этих гривневых вкладов с каждым месяцем растет. Так, за сентябрь спрос на них вырос в сравнении с августом на 5%.

При этом около 75% клиентов размещают депозиты сроком от 6 месяцев и больше со средней суммой вклада 120 тыс. грн. Об этом "Телеграфу" сообщила Татьяна Путинцева, председатель правления АО "Коммерческий Индустриальный Банк".

По ее словам, с момента внедрения возможности покупки долларов и дальнейшего их размещения на депозит по курсу, что в среднем на 10% ниже, чем в обменных пунктах, тотальной долларизации в депозитных соглашениях не произошло. Главная причина – низкие процентные ставки по таким вкладам, не превышающим 0,1%.

"Клиенты по-прежнему открывают преимущественно гривневые вклады под 17-18% годовых, а самая большая ставка сейчас находится на отметке 18,25%. В то же время, при покупке долларов с последующим их размещением на депозитах процентные ставки достаточно невысокие", — сказала она.

По ее прогнозу до конца года в коммерческих банках ожидается существенный рост новых депозитных вкладов. Так, в период с октября по декабрь по сравнению с сентябрем количество новых гривневых депозитов может возрасти на 10-12%, а вклады в иностранной валюте вырастут в пределах 10%.

Тем временем украинцам обещают повышение ставок по ОВГЗ, что может стать хорошей альтернативой депозитам банков.