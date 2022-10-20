Гривня чи долар – у якій валюті українці вважають за краще робити депозити

Якій валюті українці довіряють більше і вважають за краще її нести до банків

Станом на початок жовтня 2022 року близько 70% нових депозитних вкладів громадяни відкривають у національній валюті, причому кількість цих гривневих вкладів з кожним місяцем зростає. Так, за вересень попит на них зріс порівняно із серпнем на 5%.

При цьому близько 75% клієнтів розміщують депозити строком від 6 місяців і більше із середньою сумою вкладу 120 тис. грн. Про це "Телеграфу" повідомила Тетяна Путінцева, голова правління АТ "Комерційний індустріальний банк".

За її словами, з моменту впровадження можливості купівлі доларів та подальшого їх розміщення на депозит за курсом, що в середньому на 10% нижче, ніж в обмінних пунктах, тотальної доларизації у депозитних угодах не відбулося. Головна причина – низькі процентні ставки за такими вкладами, що не перевищують 0,1%.

"Клієнти, як і раніше, відкривають переважно гривневі вклади під 17-18% річних, а найбільша ставка зараз знаходиться на позначці 18,25%. Водночас, при купівлі доларів з подальшим їх розміщенням на депозитах процентні ставки є досить невисокими", — сказала вона.

За її прогнозом, до кінця року в комерційних банках очікується суттєве зростання нових депозитних вкладів. Так, у період із жовтня по грудень порівняно з вереснем кількість нових гривневих депозитів може зрости на 10-12%, а вклади в іноземній валюті зростуть у межах 10%.

Тим часом українцям обіцяють підвищення ставок щодо ОВДП, що може стати гарною альтернативою депозитам банків.