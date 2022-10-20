Украинцам рассказали, когда выгоднее покупать доллары

Эксперт поделился своими прогнозами по поводу вероятного подорожания валюты в стране.

Американский доллар считают самой стабильной валютой, как в Украине, так и во всем мире, в целом. В то же время, спрос на нее растет все больше, а вот на евро уменьшается.

Как изданию "24 канал" рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин, в 2023 году расценки на наличный доллар, вероятнее всего, будут выше официальных. По словам финансиста, в проекте Бюджета-2023 официальные цены на заокеанскую валюту заложены на уровне 42 гривен за доллар. В то же время, наличный курс, при том же сохранении системы, еще в 2022 году будет уже значительно выше.

Стоит ли покупать валюту сейчас

"Пусть каждый определяет, сейчас ли конвертировать средства или позже. Дешевле все равно не будет", — объяснил эксперт, дав нелестный прогноз для украинцев.

Стоит также напомнить, что из-за массированных ракетных атак Украины со стороны россии, курс доллара резко подскочил к отметке в 42 гривны. Однако, к счастью, такой пик был только временным.

Ранее "Телеграф" сообщал, в какой валюте украинцам лучше хранить свои сбережения.

Также напомним, что, по мнению эксперта Анны Золотько, на гривну не так сильно повлияют события на войне.