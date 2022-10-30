Чи варто зараз купувати долари: експерт дав відповідь

Зараз саме час для покупки долара

Наразі спостерігається сприятлива та стабільна ситуація для купівлі доларів за довгострокової інвестиції у готівкову валюту.

Керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин вважає, що для інвестування в готівковий долар зараз є досить вигідним часом, передає видання UBR.

"Довгостроково — варто вкладати. Короткостроково — йдеться про коливання день-два, не варто, можна очікувати подальшого зниження", — зазначив Шевчишин.

За словами фінансового аналітика, зростанню пропозиції готівкового долара сприяє закриття 3-місячних валютних депозитів.

"Адже ті, хто отримав зараз долари, конвертуватимуть їх назад у гривню, продаватимуть долар, щоб отримати прибуток на різниці. Тому тиск на курс зберігається", — вважає Андрій Шевчишин.

Також експерт дав прогноз щодо курсу долара. На його думку, долар може сягнути 50 гривень. Однак така тенденція не буде довгою, бо деякі фактори сприяють подальшому ослабленню гривні.

Нагадаємо, що зараз банківські установи купують долар за 39,00 грн., а продають за 39,75 грн.

Також раніше портал новин "Телеграф" писав про те, в якій валюті українці вважають за краще робити депозити.