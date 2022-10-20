Українцям розповіли, коли вигідніше купляти долари

Експерт поділився своїми прогнозами з приводу ймовірного здорожчання валюти в країні

Американський долар наразі вважають найстабільнішою валютою, як в Україні, так і в усьому світі, загалом. Водночас попит на неї зростає все більше, а от на євро зменшується.

Як виданню "24 канал" розповів експерт з економічних питань Олег Пендзин, у 2023 році розцінки на готівковий долар, ймовірніше за все, будуть вищими за офіційні. За словами фінансиста, в проєкті Бюджету-2023 офіційні ціни на заокеанську валюту закладений на рівні 42 гривень за долар. Водночас готівковий курс, при тому ж збереженні системи, ще у 2022 році буде вже значно вищим.

Чи варто купувати валюту зараз

"Нехай кожен визначає, чи зараз конвертувати кошти, чи пізніше. Дешевше все одно не буде", — пояснив експерт, давши невтішний прогноз для українців.

Варто також нагадати, що через масовані ракетні атаки України з боку росії, курс долара різко підскочив до позначки у 42 гривні. Проте, на щастя, такий пік був лише тимчасовим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в якій валюті українцям краще зберігати свої заощадження.

Також нагадаємо, що на думку експертки Анни Золотько, на гривню не так сильно вплинуть події на війні.