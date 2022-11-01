Курс доллара в 41 гривну – эксперт рассказал, когда его ждать
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Эксперт спрогнозировал когда начнет расти курс доллара
Эксперты прогнозируют в ноябре очередные валютные "качели", когда курс доллара будет колебаться между 39 и 41 гривной.
По мнению директора департамента казначейства АО "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) Германа Марченко, на курсовые колебания в последние дни влияет два основных фактора. Это успешность выполнения Украиной зерновых соглашений и непрогнозируемые повреждения инфраструктуры.
Однако такое "давление" на валютный рынок следует считать временным явлением.
"Курсовые колебания в течение нескольких ближайших дней могут находиться в пределах 3-5%. Но уже за 10–15 дней вполне вероятно, что курс стабилизируется на уровне 39,50–41,00 грн/$", — сообщил "Телеграфу" эксперт.
Причин этим колебаниям по словам Германа, несколько:
- эффективные действия мирового сообщества для успешного выполнения Украиной зернового соглашения;
- за последние 1,5 месяца инфляция замедлилась: в сентябре-октябре она составляла менее 1,5-1,7%;
- эффективная работа сил противовоздушной обороны, максимально защищающих объекты энергетической инфраструктуры;
- сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%;
- финансовые поступления стран-партнеров Украины, стабилизирующих экономику;
- тенденция к сокращению спроса на наличную валюту за счет политики НБУ, внедрившей две программы по приобретению населением безналичной валюты с обязательным последующим ее размещением на депозитах в комбанках.
Вместе с тем, по мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, рост курса доллара возможен уже после 2 ноября.