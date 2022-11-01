Курс доллара в 41 гривну – эксперт рассказал, когда его ждать

Эксперт спрогнозировал когда начнет расти курс доллара

Эксперты прогнозируют в ноябре очередные валютные "качели", когда курс доллара будет колебаться между 39 и 41 гривной.

По мнению директора департамента казначейства АО "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) Германа Марченко, на курсовые колебания в последние дни влияет два основных фактора. Это успешность выполнения Украиной зерновых соглашений и непрогнозируемые повреждения инфраструктуры.

Однако такое "давление" на валютный рынок следует считать временным явлением.

"Курсовые колебания в течение нескольких ближайших дней могут находиться в пределах 3-5%. Но уже за 10–15 дней вполне вероятно, что курс стабилизируется на уровне 39,50–41,00 грн/$", — сообщил "Телеграфу" эксперт.

Причин этим колебаниям по словам Германа, несколько:

эффективные действия мирового сообщества для успешного выполнения Украиной зернового соглашения;

за последние 1,5 месяца инфляция замедлилась: в сентябре-октябре она составляла менее 1,5-1,7%;

эффективная работа сил противовоздушной обороны, максимально защищающих объекты энергетической инфраструктуры;

сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%;

финансовые поступления стран-партнеров Украины, стабилизирующих экономику;

тенденция к сокращению спроса на наличную валюту за счет политики НБУ, внедрившей две программы по приобретению населением безналичной валюты с обязательным последующим ее размещением на депозитах в комбанках.

Вместе с тем, по мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, рост курса доллара возможен уже после 2 ноября.