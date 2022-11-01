Качели с долларом только начинаются: чего ожидать в ближайшее время

Валютный рынок до сих пор чрезвычайно зависим от внешних факторов

Пока можно наблюдать некоторое ослабление курса иностранных валют по отношению к гривне после выхода россии из "зернового соглашения". Так что в ближайшее время можно ожидать того, что курс будет колебаться в обе стороны и трудно спрогнозировать, когда это закончится.

Об этом рассказал экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман в комментарии "24 каналу". По его словам, все будет зависеть от множества факторов, в частности, на это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и другие события.

"Не стоит ожидать сейчас каких-то безумных скачков. Курс безналичный держится, как и держался на уровне 36,6 гривны. Курс наличный, который является одной десятой частью безналичного, то есть почти ни на что не влияет, кроме как на определенные спекуляции и настроения населения, будет колебаться от 39 до 41 постоянно", — подчеркнул специалист.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономический эксперт Александр Охрименко объяснил, что может обрушить национальную валюту или наоборот — девальвировать американский доллар.