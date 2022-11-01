Гойдалки з доларом тільки починаються: чого очікувати найближчим часом

Валютний ринок досі надзвичайно залежить від зовнішніх факторів

Наразі можна спостерігати деяке послаблення курсу іноземних валют по відношенню до гривні після виходу росії із "зернової угоди". Тож найближчим часом можна очікувати того, що курс буде коливатися в обидва боки і важко спрогнозувати, коли саме це скінчиться.

Про це розповів економіст та фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман у коментарі "24 каналу". За його словами, все залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном та інші події.

"Не варто очікувати зараз якихось шалених стрибків. Курс безготівковий тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні. Курс готівковий, який є однією десятою частиною безготівкового, тобто майже ні на що не впливає, окрім як на певні спекуляції та настрої населення, коливатиметься від 39 до 41 постійно", — підкреслив фахівець.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, економічний експерт Олександр Охріменко пояснив, що може обрушити національну валюти чи навпаки — девальвувати американський долар.