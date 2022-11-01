Курс долара в 41 гривню – експерт розповів, коли на нього чекати

Експерт спрогнозував коли почне зростати курс долара

Експерти прогнозують у листопаді чергові валютні "гойдалки", коли курс долара коливатиметься між 39 і 41 гривнею.

На думку директора департаменту казначейства АТ "Комерційний індустріальний банк" (COMINBANK) Германа Марченка, на курсові коливання останніми днями впливає два основні чинники. Це успішність виконання Україною зернових угод та непрогнозовані пошкодження інфраструктури.

Однак такий "тиск" на валютний ринок слід вважати тимчасовим явищем.

"Курсові коливання протягом кількох найближчих днів можуть перебувати в межах 3-5%. Але вже за 10-15 днів цілком імовірно, що курс стабілізується на рівні 39,50-41,00 грн/$", — повідомив "Телеграфу" експерт.

Причин цим ваганням за словами Германа, кілька:

ефективні дії світової спільноти для успішного виконання Україною зернової угоди;

протягом останніх 1,5 місяці інфляція сповільнилася: у вересні-жовтні вона становила менше 1,5-1,7%;

ефективна робота сил протиповітряної оборони, які максимально захищають об’єкти енергетичної інфраструктури;

збереження облікової ставки НБУ на рівні 25%;

фінансові надходження країн-партнерів України, які стабілізують економіку;

тенденція до скорочення попиту на готівкову валюту за рахунок політики НБУ, яка запровадила дві програми з придбання населенням безготівкової валюти з обов’язковим її розміщенням на депозитах у комбанках.

Водночас, на думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, зростання курсу долара можливе вже після 2 листопада.