Доллар будет нестабильным? Экономист рассказал, чего ждать от курса до конца года

Эксперт объяснил, от чего будут зависеть цены на валюту в ближайшие месяцы

Несмотря на усиленные обстрелы со стороны россии, доллар уже не так чувствительно реагирует на них. В частности, ситуация на валютном рынке, как и было предсказано ранее, вернулась к росту. В частности, до конца текущей недели американская валюта будет находиться в диапазоне 39,1 – 41 гривны за доллар. В то же время до конца года "зеленые" цены будут демонстрировать скачки как к удешевлению, так и к увеличению расценок.

По мнению экономиста Олега Гетмана, курс валют в Украине в ближайшие два месяца будет крайне нестабильным. Из-за ряда факторов доллар будет колебаться в обе стороны.

"Это будет зависеть от большого количества факторов, в частности, на это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и тому подобное", — пояснил эксперт.

Если рассмотреть ситуацию в украинских обменниках, то согласно данным финансового портала "Минфин", цены на валюту снова поползли вверх. В частности, "черный" доллар в четверг, 3 ноября, при покупке обойдется в 40,30 гривен, а вот продажа обойдется в 40,50 гривен. К сравнению, вчера цена "зеленого" была 40,15 и 40,40 гривен соответственно.

Что касается европейской валюты, то за сегодняшние сутки евро в обменниках будет стоить 39,22 гривны при покупке, продажа — 39,50 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда цена на американскую валюту снова остановится на отметке в 41 гривну.

Также напомним, из какого числа, по мнению экспертов, курс доллара снова вернется к росту.