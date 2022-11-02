Доллара по 50 не ждать? Что прогнозируют украинцам в ближайшем будущем

Прогноз по курсу доллара на 2023 год

Кабинет министров Украины улучшил прогноз гривны к доллару на следующий год. В проекте госбюджета на 2023 год заложен курс 45,8 гривны на конец года.

Предположения об обменном курсе гривны к доллару США на конец следующего года обусловили с 50 гривен, как было в прошлом прогнозе, до 45,8 гривны. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета (№8000).

"Более оптимистичные ожидания финансовой поддержки со стороны международных партнеров, которая будет способствовать поддержке платежного баланса", — говорится в документе.

Отмечается, что предложение по среднегодовому значению обменного курса осталось на уровне 42,2 грн, без изменений.

Курс доллара на 2 ноября 2022 года:

Сейчас банковские учреждения покупают доллар по 39.65 грн, а продают по 40,40 грн, передает Минфин. На черном рынке покупка — 40,15 грн, а продажа — 40,40 грн. Курс НБУ — 36,56 грн.

Напомним, что эксперт рассказал, какие факторы могут влиять на курс доллара помимо войны в Украине.

Также издание "Телеграф" сообщало о том, что будет происходить с курсом доллара в ближайшие месяцы.