Доллар на черном рынке вернулся к росту: эксперт назвал три фактора, на которые реагирует курс

Укрепление гривны напрямую зависит от положительных новостей на фронте

Валютный рынок Украины очень чувствительно реагирует на ряд факторов, в том числе связанных с войной. Больше цены зависят от новостей с фронта, особенно на Херсонском направлении, судьбы "зернового соглашения", а также Госбюджета на следующий, 2023 год.

Соответствующую информацию озвучил финансовый эксперт доктор экономических наук Василий Фурман. По его словам, одним из ситуативных факторов, влияющих на удорожание или удешевление валюты, являются новости из Херсона.

"Влияют новости из Херсона. Это ситуативный фактор, который влияет на украинскую гривну. Следующий фактор – продолжение "зернового соглашения", положительно влияет. Еще один фактор – получение дополнительной финансовой помощи от наших международных партнеров. Положительно влияет. Если говорить о среднесрочной перспективе, Это (влияет – ред.) Бюджет-2023. Мы от правительства слышали положительные заявления о том, что Нацбанк по базовому сценарию не будет принимать участия в финансировании бюджетных расходов. Это очень хорошее заявление для украинской гривны. Все должны понимать: что больше Нацбанк будет печатать гривны, то слабее будет украинская гривна", – объяснил эксперт.

В то же время, по прогнозу эксперта, официальный курс "зеленой" валюты в стране до конца текущего, 2022 года, скорее всего, останется на уровне 36,56 гривен. Что касается обменников, то к январю доллар может в цене частично просесть.

Если рассмотреть ситуацию на черном рынке Украины по состоянию на последний рабочий день недели, 11 ноября, то валюта снова вернулась к росту.

Так, по данным финансового портала "Минфин", доллар при покупке обойдется в 40,45 гривен, на продаже — 40,60 гривен. Что на 2 и 5 копеек больше, чем в четверг.

"Черный" евро в обменниках сегодня обойдется в 39,90 гривен при покупке и 40,40 — на продажу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие месяцы на наличном рынке Украины ожидается достаточно ощутимая нестабильность валюты.

Также напомним, ожидать ли увеличения цен на американскую валюту до 50 гривен за один "зеленый".