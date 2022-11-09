Доллар на черном рынке не вырастет выше этой цифры: эксперты дали прогноз до конца ноября

Влиять на курс доллара могут как сами люди, так и внешние события

Курс доллара в Украине на наличном рынке колеблется незначительно. Эксперты прогнозируют лишь слабый рост, из-за давления дополнительного спроса и проблем в энергосистеме.

Как рассказал "Телеграфу" экономический эксперт Данил Монин, до конца октября курс доллара продержится на уровне 40-41 грн. Также перспектив повышения стоимости наличного доллара выше 41 грн не видит и директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Согласно ее прогнозу доллар будет стоить в рамках 40,1 — 40,9 грн.

Оба эксперта напоминают — гривна остается под давлением. Золотько отмечает, что оканчивается время краткосрочных валютных вкладов и люди будут забирать купленную валюту. Монин прогнозирует влияние на экономическую ситуацию и курс доллара обстрелов энергосистем. Предприятия нужно восстанавливать и это повлечет закупку товаров, но покупательный потенциал обычных людей снижается, ведь многие магазины простаивают без света в рабочее время.

По данным на девятое ноября курс доллара на черном рынке в Украине составил 40,45 / 40,59 грн. За евро просят 39,65 / 40 грн.

Курс валют в Украине

Как ранее сообщал "Телеграф", с тем, что доллар расти пока не будет, согласны и в НБУ. Все благодаря деньгам от партнеров и поступлениям от работающих за границей украинцев. Кроме курса доллара в Украине меняются и правила экономии — получение субсидий упростили.