Доллар на черном рынке снова подорожал: эксперт рассказал, что будет с курсом до конца недели

Эксперт считает, что "маятник" курса будет находиться в пределах 39,5-41 гривны.

Текущая неделя обещает изменить ситуацию на валютном рынке Украины, однако эти изменения не будут внезапными. В частности, до 20 ноября, цена на американский доллар в обменниках приостановится на 41 гривну.

Соответствующую информацию сообщил руководитель департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что незначительные колебания курса все же будут наблюдаться.

По словам эксперта, на валютную ситуацию в стране, в частности на цены влияет ситуация на фронте, уменьшение ажиотажа среди населения, эффективность депозитных программ, своевременное принятие бюджета, а также ожидание саммита "Большой двадцатки", где будут рассматриваться вопросы помощи Украине в ее противостоянии агрессору .

"Сработает механизм инерции рынка: изменения не будут внезапными. Именно поэтому в течение следующей недели "маятник" курса будет находиться в пределах 39,5-41 грн/долл., что принципиально не будет отличаться от двух последних недель и вполне допустимо для страны в состоянии войны" ", — объяснил Герман.

Если рассмотреть ситуацию на наличном рынке, то прогнозы эксперта соответствуют действительности. Согласно данным финансового портала "Минфин", в первый рабочий день недели, 14 ноября, курс американской валюты в обменниках подорожал, однако все же удержался на отметках до 41 гривны. Так, при продаже в понедельник доллар обойдется в 45,60 гривен за один "зеленый", в то же время продажа обойдется в 40,45 гривен.

Евро на черном рынке Украины в течение сегодняшних суток будет стоить 40,75 гривен, продажа — 40,15 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с ценами на валюту до конца ноября. К примеру эксперт Даниил Монин считает, что американский доллар будет удерживаться на отметках от 40 до 41 гривны, так что опасаться значительного скачка цен украинцам не стоит.