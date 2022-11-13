Доллар стабилен, а евро продолжит "качели": аналитик объяснил, чего ждать от курса валют

Многие украинцы снова ринулись вкладывать сбережения в евро, чья котировка повысилась

Американский доллар, несколько дней подряд демонстрировавший рост цены в обменниках, наконец-то стабилизировался. Средняя стоимость валюты в продаже остановилась на уровне 40,65 грн. Зато евро, заметно укрепившийся в последнее время, вероятно, продолжит и дальше дорожать. Согласно прогнозам аналитика Алексея Козырева, в ближайшие дни украинцы могут ждать повышения цены на данную валюту до 41,50 грн.

Об этом специалист подробно рассказал на портале "Минфин", передает "Телеграф". Он подчеркнул, что по мнению большинства собственников обменных пунктов евро по-прежнему имеет хороший потенциал для подорожания, поэтому в ближайшую неделю валюта может прибавить еще одну гривну к нынешней стоимости.

Это зависит, к слову, от возросшего спроса украинцев. Как и во многих других ситуациях, наши сограждане предпочитают вкладываться в иностранные валюты в период их подорожания, а не снижения цены.

В целом же доллар на черном рынке в ближайшие дни (а особенно на выходных) будет котироваться в пределах 40-40,5 грн при продаже и 40,60-41 грн при покупке. Ценовой разброс у евро чуть побольше: продажа — от 39,90 до 40,50 грн, покупка — от 40,85 до 41,50 грн, прогнозирует Козырев.

Ситуация на рынке утром 13 ноября лишь подтверждает слова аналитика. Американская валюта не изменилась в цене по сравнению с предыдущим банковским днем: продажа — 40,65 грн, покупка — 40,10 грн.

Зато евро все еще находится на финансовых качелях. В покупке валюта стабильна — 39,80 грн, а вот в продаже она выросла аж на 65 копеек — до 41,85 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на курс доллара могут влиять регулярные российские удары по украинским объектам инфраструктуры. Затем, к слову, что представители ВСУ уже прогнозируют очередной массированный удар по Украине и даже озвучили предполагаемую дату.