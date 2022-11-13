Долар стабільний, а у євро продовжаться "гойдалки": аналітик пояснив, чого чекати від курсу валют

Багато українців знову вкладають заощадження в євро, чиє котирування підвищилося

Американський долар, який кілька днів поспіль демонстрував зростання ціни в обмінниках, нарешті стабілізувався. Середня вартість валюти у продажу зупинилася на рівні 40,65 грн. Натомість євро, який помітно зміцнився останнім часом, ймовірно, продовжить і далі дорожчати. За прогнозами аналітика Олексія Козирєва, найближчими днями українці можуть чекати підвищення ціни на цю валюту до 41,50 грн.

Про це фахівець докладно розповів на порталі "Мінфін", повідомляє "Телеграф". Він підкреслив, що на думку більшості власників обмінних пунктів євро, як і раніше, має хороший потенціал для подорожчання, тому найближчого тижня валюта може додати ще одну гривню до нинішньої вартості.

Це залежить, до речі, від зростання попиту серед українців. Як і в багатьох інших ситуаціях, наші співгромадяни воліють вкладатися в іноземні валюти в період їхнього подорожчання, а не зниження ціни.

Загалом же долар на чорному ринку найближчими днями (а особливо на вихідних) котируватиметься в межах 40-40,5 грн при продажі та 40,60-41 грн при купівлі. Ціновий розкид у євро трохи більший: продаж — від 39,90 до 40,50 грн, купівля — від 40,85 до 41,50 грн, прогнозує Козирєв.

Ситуація на ринку зранку 13 листопада лише підтверджує слова аналітика. Американська валюта не змінилася в ціні порівняно з попереднім банківським днем: продаж — 40,65 грн, купівля — 40,10 грн.

Натомість євро все ще перебуває на фінансових гойдалках. У купівлі валюта стабільна — 39,80 грн, а ось у продажу вона зросла аж на 65 копійок — до 41,85 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на курс долара можуть впливати регулярні російські удари на українські об’єкти інфраструктури. Потім, до речі, представники ЗСУ вже прогнозують черговий масований удар по Україні і навіть озвучили передбачувану дату.