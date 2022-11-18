Чекати на різкі стрибки? Експерт розповів, що буде з доларом у грудні

Долар протягом кількох тижнів перебуває біля позначки 40,5 гривні, але в грудні його ціна може підскочити

Ситуація на валютному ринку зараз відзначається стабільною, але вже наступного місяця варто очікувати змін. У грудні спрацює так званий "сезонний фактор", і курс долара дещо збільшиться.

До кінця листопада експерти не очікують на будь-які зміни курсу долара. А вже у першій половині грудня курс може збільшитись у середньому на 3%, тобто до 42 грн. Про це директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "Комерційний індустріальний банк" (COMINBANK) Герман Марченко розповів 24 каналу.

За його словами, до кінця поточного року курс може додати ще 1-2%. Таким чином, ближче до Нового року долар коштуватиме в межах 42-43 гривень. Однак, такий курс буде не шоковим для громадян, а плановим.

Експерт зазначає, що коливання курсу слід оцінювати з позиції сезону, тому що у грудні зазвичай спостерігається пожвавлення попиту на готівковому ринку та відповідно очікуване зростання курсу іноземних валют.

Також Марченко розповів, що у січні 2023 року ситуація на валютному ринку очікується стабільною. Вартість долара не опускатиметься нижче 41,5-42 гривень.

За даними Мінфін, 18 листопада середній курс в українських банках 40,17 грн (купівля) та 40,65 грн (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку один американський долар купують по 40,30 грн., а продають по 40,45 грн.

Нагадаємо, що

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що аналітики фінансового ринку зробили свої прогнози на 2023 рік щодо курсу долара.