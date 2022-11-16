Провокації Росії не працюють: яким буде курс долара в Україні найближчим часом

Долар, швидше за все, буде стабільним, але є варіант

Поточний тиждень для долара має стати періодом відносної стабільності, за якого не виключені коливання курсу, який загалом не перевищить позначки 41 гривню за долар.

Таку думку висловив Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "Комерційний індустріальний банк" (COMINBANK).

За його словами, незважаючи на активну фазу війни та спроби агресора зруйнувати українську критичну інфраструктуру, поточна валютна ситуація керована: на валютному ринку майже відсутній тиск зовнішніх деструктивних факторів. Проте завдяки фінансовій допомозі наших західних партнерів економіка України залишається життєздатною.

За словами експерта, за останній місяць було майже досягнуто балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту і тепер попит лише на 15-20% вищий за пропозицію, що сприяє утриманню курсової стабільності.

"Також завдяки новим банківським програмам, які дозволяють громадянам купувати безготівковий долар за "банківським" курсом з подальшим розміщенням на депозитах, вдалося сповільнити ажіотаж. А позитивні новини з фронту позитивно позначаються не лише на суспільних настроях, а й на діяльності бізнесу", — підкреслює Герман Марченко. .

За словами співрозмовника "Телеграфа", найближчим часом навряд чи курс валют зазнає суттєвих змін.

Щоправда, з цим не погоджується директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько, на думку якої на поточному тижні зросте попит на долар, а значить можливе і зростання його курсу.