Долар може подорожчати цього тижня: стала відомою причина

Експерт розповіла, що буде з доларом до кінця тижня

Ситуація на валютному ринку може змінитись до кінця поточного тижня. Однак різких стрибків курсу долара не передбачається.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько розповіла 24 каналу, що буде з доларом до 20 листопада, та які фактори впливають на коливання курсу.

За її словами, минулого тижня учасники валютного ринку робили спроби підняти курс продажу долара. Але водночас попит на іноземну валюту не готовий підтримувати надто різкі рухи. Спроби підвищити курс своєю чергою спричиняють відкат котирувань. Зараз на ринку спостерігається помірний дисбаланс між попитом та пропозицією на користь першого.

"Тому після кожної такої ітерації ринок виходить на вищий рівень балансу", — зазначила Золотько.

Експерт прогнозує, що до кінця цього тижня ситуація може бути аналогічною. Також вона наголосила, що все більше українців забиратимуть свої доларові вкладення за депозитами.

"Додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів, які вже більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом МВРУ. Це вимагатиме додаткових обсягів готівкової валюти", — пояснила Золотько.

Зазначається, що до кінця поточного тижня готівковий курс долара складатиме близько 40,1 – 41,1 грн/дол.

За даними Мінфін, 16 листопада середня ціна за один американський долар в українських банках становить 40,20 (купівля) та 40,70 (продаж). Курс НБУ — 36,56 грн. На чорному ринку долар купують по 40,53 грн., а продають по 40,64 грн.

Нагадаємо, що раніше заступник голови Ради Нацбанку Василь Фурман розповів, що буде з курсом долара у 2023 році.