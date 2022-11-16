Доллар может подорожать на этой неделе: стала известна причина

Эксперт рассказала, что будет с долларом до конца недели

Ситуация на валютном рынке может измениться до конца текущей недели. Однако резких скачков курса доллара не предвидится.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала 24 каналу, что будет с долларом до 20 ноября, и какие факторы влияют на колебания курса.

По её словам, на прошлой неделе участники валютного рынка предпринимали попытки поднять курс продажи доллара. Но в то же время спрос на иностранную валюту не готов поддерживать слишком резкие движения. Попытки повысить курс в свою очередь влекут за собой откат котировок. Сейчас на рынке наблюдается умеренный дисбаланс между спросом и предложением в пользу первого.

"Поэтому после каждой такой итерации рынок выходит на более высокий уровень баланса", — отметила Золотько.

Эксперт прогнозирует, что до конца этой недели ситуация может быть аналогичной. Также она подчеркнула, что все больше украинцев будут забирать свои долларовые вложения по депозитам.

"Дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов, которые уже более активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты", — объяснила Золотько.

Отмечается, что до конца текущей недели наличный курс доллара будет составлять порядка 40,1 – 41,1 грн/долл.

По данным Минфин, 16 ноября средняя цена одного американского доллара в украинских банках составляет 40,20 (покупка) и 40,70 (продажа). Курс НБУ — 36,56 грн. На черном рынке доллар покупают по 40,53 грн, а продают по 40,64 грн.

Напомним, что ранее замглавы Совета Нацбанка Василий Фурман рассказал, что будет с курсом доллара в 2023 году.