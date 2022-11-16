Провокации россии не работают: каков будет курс доллара в Украине в ближайшее время

Доллар, скорее всего, будет стабилен, но есть вариант

Текущая неделя для доллара должна стать периодом относительной стабильности, при которой не исключены колебания курса, который в целом не превысит отметку в 41 гривну за доллар.

Такое мнение "Телеграфу" высказал Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK).

По его словам, несмотря на активную фазу войны и попытки агрессора разрушить украинскую критическую инфраструктуру, текущая валютная ситуация управляема: на валютном рынке почти отсутствует давление внешних деструктивных факторов. Зато благодаря финансовой помощи наших западных партнеров экономика Украины остается жизнеспособной.

По словам эксперта, за последний месяц был почти достигнут баланс между спросом и предложением на наличную валюту и теперь спрос лишь на 15-20% выше предложения, что способствует удержанию курсовой стабильности.

"Также благодаря новым банковским программам, позволяющим гражданам покупать безналичный доллар по "банковскому" курсу с последующим размещением на депозитах, удалось замедлить ажиотаж. А позитивные новости с фронта положительно отражаются не только на общественных настроениях, но и деятельности бизнеса", — подчеркивает Герман Марченко.

По словам собеседника "Телеграфа", в ближайшее время вряд ли курс валют претерпит существенные изменения.

Правда с этим не согласна директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, по мнению которой на текущей неделе вырастет спрос на доллар, а значит возможен и рост его курса.