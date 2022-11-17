Що буде з доларом у 2023 році: експерти дали прогноз

Експерти вважають, що особливих потрясінь на ринку не станеться у 2023 році

Наступного року курс долара може бути нижчим від того, що закладено в Держбюджеті-2023. У зв’язку із цим українцям радять не поспішати скуповувати зараз долари.

Аналітики фінансового ринку зробили свої прогнози наступного року, щодо курсу долара та їх думки розділилися. Частина експертів вважає, що долар дешевшатиме, а друга — що дешевшатиме гривня. Про це повідомляє видання TodayUA.

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що у 2023 році курс може виявитися значно нижчим від закладеного в Держбюджеті-2023. Аналітик наголошує, що влада закладає до бюджету песимістичний прогноз. Тобто реальний курс може бути нижчим за 40 гривень.

Економіст Олег Пендзин упевнений, що і зараз немає жодних підстав для зростання курсу долара.

"А у разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцниться і може навіть наблизиться до офіційного курсу", — зазначив Пендзин.

Експерт вважає, що потрясінь на ринку у 2023 році не очікується.

За даними Мінфін, 17 листопада середній курс долара в українських банках становить 40,15 (купівля) та 40,65 грн (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку один американський долар купують по 40,45 грн., а продають по 40,60 грн.

Нагадаємо, що експерт Василь Фурман назвав три фактори, на які реагує курс.