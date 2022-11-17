Что будет с долларом в 2023 году: эксперты дали прогноз

Эксперты считают, что особых потрясений на рынке не произойдет в 2023 году

В следующем году курс доллара может быть ниже того, что заложен в Госбюджете-2023. В связи с этим украинцам советуют не спешить скупать сейчас доллары.

Аналитики финансового рынка сделали свои прогнозы на следующий год, относительно курса доллара и их мнения разделились. Часть экспертов считает, что доллар будет дешеветь, а вторая — что дешеветь будет гривна. Об этом сообщает издание TodayUA.

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что в 2023 году курс может оказаться значительно ниже заложенного в Госбюджете-2023. Аналитик подчеркивает, что власти закладывают в бюджет пессимистичный прогноз. То есть, реальный курс может быть ниже 40 гривен.

Экономист Олег Пендзин уверен, что и сейчас нет никаких оснований для роста курса доллара.

"А в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривна укрепится и может даже приблизится к официальному курсу", — отметил Пендзин.

Эксперт считает, что потрясений на рынке в 2023 году не ожидается.

По данным Минфин, 17 ноября средний курс доллара в украинских банках составляет 40,15 (покупка) и 40,65 грн (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке один американский доллар покупают по 40,45 грн, а продают по 40,60 грн.

Напомним, что эксперт Василий Фурман назвал три фактора, на которые реагирует курс.