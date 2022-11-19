Доллар на черном рынке готовит сюрприз: эксперты рассказали, что будет с курсом в начале 2023 года

"Зеленый" подготовил приятный сюрприз для украинцев на следующий год

Американская валюта в Украине уже в ближайшее время может серьезно поразить украинцев, перевалив за отметку в том направлении, где никто даже не ожидает. В частности, изменений в валютных ценах следует ожидать уже в начале следующего года.

Как пишет издание "Новости.Лив", в 2023 году наличный доллар может быть дешевле того, что заложили в государственный бюджет. По мнению экспертов, на которых ссылается информационный портал, никаких оснований для существенно скачка американской валюты в стране нет.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, цена на доллар в следующем году снова может достичь отметок менее 40 гривен.

Что касается второго эксперта Олега Пендзина, то он уверяет, что беспокоиться украинцам точно не стоит, ведь никаких факторов, которые бы спровоцировали скачок цены, нет.

"Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться поближе к официальному курсу", — пояснил он.

Если посмотреть на валютные цены на субботу, 19 ноября, то они постепенно ползут вниз по сравнению с предыдущими отметками. В частности, согласно данным финансового портала "Минфин", при покупке в течение сегодняшних суток доллар обойдется в 40,12 гривен, по сравнению со вчерашними 40,17 гривнами.

Что касается продажи, то в субботу они будут стоить в украинских обменниках 40,30 гривен, при том, что в пятницу его цена составляла 40,65 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, как показал себя курс доллара на прошлой неделе и что ожидают эксперты от курса валют в ближайшее время.

Также напомним, прогнозируют ли подорожание валюты до 50 гривен за доллар в ближайшее время.